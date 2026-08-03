Режим беспилотной опасности отменен в Нижегородской области

Режим «Беспилотная опасность», введенный на территории Нижегородской области ночью 3 августа, отменен в настоящее время, сообщает РСЧС.
При обнаружении обломков населению не следует приближаться к ним. О них можно сообщить по телефону 112.
При обнаружении обломков населению не следует приближаться к ним.
Режим «Беспилотная опасность», введенный на территории Нижегородской области ночью 3 августа, отменен в настоящее время, сообщает РСЧС.
При обнаружении обломков населению не следует приближаться к ним. О них можно сообщить по телефону 112.