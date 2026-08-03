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Режим беспилотной опасности отменен в Нижегородской области

При обнаружении обломков населению не следует приближаться к ним.

Источник: Время

Режим «Беспилотная опасность», введенный на территории Нижегородской области ночью 3 августа, отменен в настоящее время, сообщает РСЧС.

При обнаружении обломков населению не следует приближаться к ним. О них можно сообщить по телефону 112.