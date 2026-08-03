Благодаря накоплениям ростовчане в среднем могут прожить 4,4 месяца без дохода

В гипотетической ситуации потери всех источников дохода 14% респондентов смогут продержаться менее месяца, 18% — от одного до двух месяцев, 16% — от трех до шести, 8% — от полугода до года, а 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год. При этом 37% признались в полном отсутствии накоплений.