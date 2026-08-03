В чеченском селе Давыденко состоялся фестиваль национальных игр

Фестиваль национальных игр прошел в селе Давыденко в Чеченской Республике по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.
Мероприятие включало соревнования на ловкость, силу, скорость и командное взаимодействие. Старшее поколение рассказывало молодежи об истории каждой игры, объясняя, какое значение подобные состязания имели в жизни предков. Особой частью программы стали выступления творческих коллективов, исполнивших национальные танцы и музыкальные композиции.
«Сегодня мы увидели, как искренне ребята интересуются национальным наследием, с удовольствием принимают участие в традиционных играх и открывают для себя новые страницы истории родного края. Такие мероприятия укрепляют связь поколений и помогают воспитывать чувство гордости за свою культуру», — отметили организаторы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.