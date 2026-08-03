В ПАО «Яковлев» рассказали о готовности самолетов SJ-100

«У нас сейчас в разной степени готовности здесь, на производственном центре, находится 27 самолетов (SJ-100 — ред.). Продолжаем сборку этих самолетов. Сейчас мы работаем по заказу на 42 самолета. Вот производим 42 самолета, которые будут поставлены в ближайшее время», — сообщил Попов.