СМИ назвали темы переговоров США и Ирана 3 августа

На объявленных президентом США переговорах 3 августа Вашингтон и Тегеран в первую очередь будут обсуждать возобновление полноценного судоходства через Ормузский пролив и снятия американской блокады с иранских портов. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Associated Press (AP).
Кроме того, стороны обсудят остановку всех ударов в регионе, включая проиранских вооруженных формирований в Ираке, а также беспрепятственный экспорт иранской нефти. Посредники на переговорах между США и Ираном отмечают, что сейчас можно говорить только о возвращении к основным положениям меморандума о взаимопонимании, подписанном между США и Ираном 18 июня.
Ранее Трамп заявил, что дипломаты из Соединенных Штатов Америки и Ирана решили перейти к этапу мирных переговоров. Официальные лица уже ведут об этом диалог. Переговоры планируются на понедельник, 3 августа.
Нефть начала дешеветь ночью 3 августа на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об Иране. Цена на марку Brent опустилась уже на 8,2 процента. Сейчас нефть стоит 82,66 доллара за баррель.