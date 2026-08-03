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СМИ назвали темы переговоров США и Ирана 3 августа

АР: США и Иран на переговорах обсудят Ормузский пролив и снятие блокады.

Источник: Комсомольская правда

На объявленных президентом США переговорах 3 августа Вашингтон и Тегеран в первую очередь будут обсуждать возобновление полноценного судоходства через Ормузский пролив и снятия американской блокады с иранских портов. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Associated Press (AP).

Кроме того, стороны обсудят остановку всех ударов в регионе, включая проиранских вооруженных формирований в Ираке, а также беспрепятственный экспорт иранской нефти. Посредники на переговорах между США и Ираном отмечают, что сейчас можно говорить только о возвращении к основным положениям меморандума о взаимопонимании, подписанном между США и Ираном 18 июня.

Ранее Трамп заявил, что дипломаты из Соединенных Штатов Америки и Ирана решили перейти к этапу мирных переговоров. Официальные лица уже ведут об этом диалог. Переговоры планируются на понедельник, 3 августа.

Нефть начала дешеветь ночью 3 августа на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об Иране. Цена на марку Brent опустилась уже на 8,2 процента. Сейчас нефть стоит 82,66 доллара за баррель.

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