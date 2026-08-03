СМИ назвали темы переговоров США и Ирана 3 августа

Кроме того, стороны обсудят остановку всех ударов в регионе, включая проиранских вооруженных формирований в Ираке, а также беспрепятственный экспорт иранской нефти. Посредники на переговорах между США и Ираном отмечают, что сейчас можно говорить только о возвращении к основным положениям меморандума о взаимопонимании, подписанном между США и Ираном 18 июня.