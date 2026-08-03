215 тысяч нижегородцев получат увеличенную пенсию в августе

В августе Отделение Социального фонда России по Нижегородской области автоматически произведет традиционный перерасчет пенсий. Корректировка выплат коснется 215 тысяч жителей региона, за которых в 2025 году работодатели уплачивали страховые взносы.
Размер прибавки зависит от официальной зарплаты пенсионера за прошлый год, но ограничен максимумом в три пенсионных коэффициента. В 2026 году стоимость одного такой точки составляет 156 рублей 76 копеек. Помимо работавших пенсионеров, перерасчет затронет получателей пенсий по инвалидности и по потере кормильца, если на их счета поступили ранее неучтенные взносы.
Для получения повышенных выплат обращаться в ведомство не требуется — все изменения будут внесены беззаявительно. Средства перечислят в августе по стандартному установленному графику. Проверить накопленные пенсионные баллы граждане могут самостоятельно через личный кабинет на портале госуслуг, запросив выписку из индивидуального лицевого счета.
Ранее сообщалось, что тарифы ОСАГО скорректируют для жителей Кстовского района.