215 тысяч нижегородцев получат увеличенную пенсию в августе

Размер прибавки зависит от официальной зарплаты пенсионера за прошлый год, но ограничен максимумом в три пенсионных коэффициента. В 2026 году стоимость одного такой точки составляет 156 рублей 76 копеек. Помимо работавших пенсионеров, перерасчет затронет получателей пенсий по инвалидности и по потере кормильца, если на их счета поступили ранее неучтенные взносы.