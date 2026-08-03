В Хабаровском крае почти 2 тысячи семей получили по миллиону на ипотеку

В министерстве социальной защиты края уточнили, что воспользоваться выплатой могут семьи, в которых с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родился третий или последующий ребёнок. При этом жильё, приобретённое с использованием ипотечного кредита, должно находиться на территории Хабаровского края.