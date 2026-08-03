В Хабаровском крае почти 2 тысячи семей получили по миллиону на ипотеку

В Хабаровском крае 1 927 многодетных семей получили по 1 миллиону рублей на погашение ипотечных кредитов в рамках программы поддержки при рождении третьего или последующих детей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мера поддержки действует с сентября 2024 года. В 2026 году выплату уже получили 561 семья.
Программа является частью президентского национального проекта «Семья», инициированного Владимиром Путиным. Она направлена на поддержку семей с детьми и улучшение их жилищных условий.
«Эта мера стала одной из самых популярных в Хабаровском крае. В ходе рабочих выездов общаюсь с жителями, они отмечают, что такая президентская поддержка для них очень значима, существенно улучшает финансовое положение», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
В министерстве социальной защиты края уточнили, что воспользоваться выплатой могут семьи, в которых с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родился третий или последующий ребёнок. При этом жильё, приобретённое с использованием ипотечного кредита, должно находиться на территории Хабаровского края.
Одной из получательниц выплаты стала жительница Хабаровска Александра Новикова. После рождения третьего ребёнка её семья направила полученный миллион рублей на погашение ипотеки.