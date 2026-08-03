Лесной пожарный из Красноярского края запечатлел похожую на лист бабочку

Заметить это насекомое на дереве крайне трудно, хотя коконопряд не относится к мелким: размах крыльев у самок доходит до девяти сантиметров. Самцы мельче. Гусеница этого вида тоже крупная, до десяти сантиметров, и тоже искусно прячется: ее брюшко уплощено, что позволяет сливаться с ветками. Перед тем как превратиться в куколку, они плетут крупный паутинный кокон веретеновидной формы, прикрепляют его к веткам и маскируют листьями.