Россиянам рассказали, как правильно выбирать и есть арбуз

Оптимальная порция арбуза 200 — 300 граммов, но в день человек без вреда может съесть полутора килограммов лакомства. В День арбуза, который отмечают 3 августа, в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать и есть бахчевые.
Спелый арбуз должен соответствовать трём параметрам:
жёлтое пятно на боку (признак естественного созревания); глухой звук при постукивании; сухие усик и плодоножка.
Король бахчи считается идеальным перекусом, лучше всего употреблять его за час до еды или через два часа после трапезы. Не рекомендуется есть арбуз перед сном из-за его сильного мочегонного эффекта, который может нарушить сон.
Помимо отменного вкуса, это лакомство обладает рядом полезных свойств:
богат витаминами A и C, а также калием и магнием; отлично утоляет жажду; помогает улучшить пищеварение.
В жару критически важно пополнять водно-солевой баланс — это не просто питьё воды, но и правильный подбор электролитов, которые выходят из организма вместе с потом. Арбуз — идеальный кандидат на эту роль.