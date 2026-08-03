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Россиянам рассказали, как правильно выбирать и есть арбуз

3 августа отмечается День короля бахчи.

Источник: Клопс.ru

Оптимальная порция арбуза 200 — 300 граммов, но в день человек без вреда может съесть полутора килограммов лакомства. В День арбуза, который отмечают 3 августа, в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать и есть бахчевые.

Спелый арбуз должен соответствовать трём параметрам:

жёлтое пятно на боку (признак естественного созревания); глухой звук при постукивании; сухие усик и плодоножка.

Король бахчи считается идеальным перекусом, лучше всего употреблять его за час до еды или через два часа после трапезы. Не рекомендуется есть арбуз перед сном из-за его сильного мочегонного эффекта, который может нарушить сон.

Помимо отменного вкуса, это лакомство обладает рядом полезных свойств:

богат витаминами A и C, а также калием и магнием; отлично утоляет жажду; помогает улучшить пищеварение.

В жару критически важно пополнять водно-солевой баланс — это не просто питьё воды, но и правильный подбор электролитов, которые выходят из организма вместе с потом. Арбуз — идеальный кандидат на эту роль.

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