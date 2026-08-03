Красноярские врачи освоили новую методику лечения суставов

Мастер-класс по технике одномыщелкового эндопротезирования коленного сустава прошли врачи Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) им. Н. С. Карповича. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Вместо полной замены сустава хирурги теперь могут проводить протезирование только поврежденного участка мыщелка. Такой подход позволяет сохранить собственные здоровые ткани пациента и его связочный аппарат. Метод показан пациентам с локальными дефектами хряща и кости на ранних стадиях заболевания. Своевременное вмешательство позволяет остановить разрушение сустава и избежать более масштабных операций в будущем.
«Это значимый шаг в развитии травматологической помощи в БСМП. В отличие от тотального эндопротезирования, эта операция переносится пациентами гораздо легче. Мы исключаем длительную иммобилизацию, а сроки реабилитации значительно сокращаются», — подчеркнул заведующий травматологическим отделением Константин Тутынин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.