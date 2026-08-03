В Красноярском крае опубликовали график социальных выплат на август

Министерство социальной политики Красноярского края опубликовало календарь перечисления пособий, компенсаций и субсидий на август 2026 года. Сроки зависят от вида поддержки и способа ее получения, сообщает НИА Красноярск. Пособия семьям с детьми, кроме выплаты на третьего и последующих детей, поступят на банковские счета с 14 по 26 августа, через отделения почтовой связи их будут доставлять с 6 по 23 августа. Ежемесячные выплаты региональным льготникам перечислят на счета с 6 по 11 августа. Тем, кто получает деньги через почту, выплаты доставят с 3 по 19 августа. Компенсации и субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг поступят на банковские счета с 24 по 31 августа, через почтовые отделения их будут доставлять с 3 по 19 августа. В министерстве также напомнили, что с января 2026 года выплата на третьего и последующих детей входит в состав единого пособия, за ее назначением необходимо обращаться в Социальный фонд России. Это же ведомство теперь перечисляет региональную социальную доплату к пенсии. Читайте также: С начала года 500 многодетных семей в Красноярском крае получили помощь на развитие ЛПХ В модульных гостиницах и глэмпингах Красноярского края откроют новые номера Более тысячи оленеводов, рыбаков и охотников севера Красноярского края получат аптечки.