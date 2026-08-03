Гражданку Узбекистана, постелившую коврик с флагом России, вышлют на родину

ТАШКЕНТ, 3 авг — РИА Новости. Трудовая мигрантка из Узбекистана, постелившая во временном месте проживания коврик с изображением государственного флага России, будет возвращена на родину 6 августа, сообщает пресс-служба агентства миграции республики.
Ранее в соцсетях распространилось видео рейда российских правоохранителей в Нижегородской области, во время которого в квартире гражданки Узбекистана был обнаружен коврик с изображением государственного флага РФ. В отношении женщины рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «надругательство над государственным флагом Российской Федерации».
«За счет средств миграционного фонда для женщины оформлен авиабилет в Узбекистан. Ее возвращение на родину запланировано на шестое августа», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
По данным пресс-службы, представительство агентства в РФ и генконсульство Узбекистана в Казани во взаимодействии с компетентными государственными органами России выясняют все обстоятельств произошедшего.
«С гражданкой Узбекистана установлена связь, ей оказывается необходимая консульско-правовая помощь», — добавили в агентстве.