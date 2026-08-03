Гражданку Узбекистана, постелившую коврик с флагом России, вышлют на родину

Ранее в соцсетях распространилось видео рейда российских правоохранителей в Нижегородской области, во время которого в квартире гражданки Узбекистана был обнаружен коврик с изображением государственного флага РФ. В отношении женщины рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «надругательство над государственным флагом Российской Федерации».