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Лукашенко назвал российского артиста, которого считает другом Беларуси

Лукашенко назвал российского артиста Бурляева другом Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал российского артиста, которого считает другом Беларуси, сообщила пресс-служба президента.

Так, 3 августа белорусский лидер поздравил народного артиста России Николая Бурляева с 80-летним юбилеем. Лукашенко обратил внимание на особый талант и профессионализм артиста. И отметил, что российскому артисту удалось вписать немало ярких страниц в историю современного искусства, а также снискать искреннюю любовь многочисленных поклонников.

— Мы знаем и ценим вас как доброго друга Беларуси, чья многолетняя общественная деятельность направлена на сохранение духовного наследия и развитие культурного сотрудничества между нашими странами, — констатировал белорусский президент.

Еще накануне Александр Лукашенко назвал занятие для настоящих мужчин.

Тем временем Минобразования сообщило, что 45% первокурсников будет учиться на этих трех специальностях. Кроме того, Минобразования заявило о конкурсе до трех человек на место у платников в Беларуси.

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