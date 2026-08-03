Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал российского артиста, которого считает другом Беларуси, сообщила пресс-служба президента.
Так, 3 августа белорусский лидер поздравил народного артиста России Николая Бурляева с 80-летним юбилеем. Лукашенко обратил внимание на особый талант и профессионализм артиста. И отметил, что российскому артисту удалось вписать немало ярких страниц в историю современного искусства, а также снискать искреннюю любовь многочисленных поклонников.
— Мы знаем и ценим вас как доброго друга Беларуси, чья многолетняя общественная деятельность направлена на сохранение духовного наследия и развитие культурного сотрудничества между нашими странами, — констатировал белорусский президент.
Еще накануне Александр Лукашенко назвал занятие для настоящих мужчин.
Тем временем Минобразования сообщило, что 45% первокурсников будет учиться на этих трех специальностях. Кроме того, Минобразования заявило о конкурсе до трех человек на место у платников в Беларуси.