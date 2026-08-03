На Кубе повторно полностью отключилась энергосистема страны

Вечером 2 августа национальная электроэнергетическая система Кубы (SEN) в очередной раз полностью оказалась обесточена. Об этом сообщила Кубинская государственная энергетическая компания.
«В 22.43 (05.43 3 августа по мск) произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы», — говорится в сообщении.
Кроме того, 1 августа SEN частично отключилась, в результате чего без электроснабжения оказались несколько провинций в западном и центральном районах Кубы.
Как писал сайт KP.RU, 11 июля кубинцы остались без электричества. В государстве произошел полный блэкаут. Национальная энергосистема Кубы вышла из строя уже второй раз за неделю. Отсутствие электроснабжения наблюдалось в течение суток.
Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья на фоне участившихся на Острове Свободы случаев блэкаутов заявил, что американцы подвергают народ страны «коллективному наказанию».