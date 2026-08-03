Красноярскую микрофинансовую организацию оштрафовали на 80 тысяч за угрозы должнику

С жалобой в ведомство обратился сам красноярец. Он заключил договор займа с микрофинансовой компанией в 2025 году, а в январе 2026 года ему начали поступать звонки и сообщения в мессенджере с требованиями погасить долг и угрозами в адрес его родственников. При этом в сообщениях не было информации о кредиторе и контактном телефоне.