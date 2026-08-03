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Красноярскую микрофинансовую организацию оштрафовали на 80 тысяч за угрозы должнику

В Красноярске микрофинансовую организацию привлекли к ответственности за угрозы в адрес должника.

В Красноярске микрофинансовую организацию привлекли к ответственности за угрозы в адрес родственников должника, сообщили в ГУФССП по Красноярскому краю.

С жалобой в ведомство обратился сам красноярец. Он заключил договор займа с микрофинансовой компанией в 2025 году, а в январе 2026 года ему начали поступать звонки и сообщения в мессенджере с требованиями погасить долг и угрозами в адрес его родственников. При этом в сообщениях не было информации о кредиторе и контактном телефоне.

Выяснилось, что микрофинансовая организация намеренно не предоставила достоверные сведения о взаимодействии с должником, чтобы избежать ответственности по закону о защите прав физлиц при возврате просроченной задолженности. При этом именно кредитор имел экономическую выгоду от этих действий.

Суд признал компанию виновной по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и назначил штраф в размере 80 тысяч рублей.

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