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Летучие мыши беспокоят жителей правобережья Красноярска

Красноярцы делятся в социальных сетях видео, на котором рукокрылые облюбовали стену одной из многоэтажек города.

Источник: Комсомольская правда

Жителей правобережья Красноярска снова беспокоят летучие мыши: рукокрылые облюбовали стену одной из многоэтажек на Южном берегу. На видео, которые сняли горожане, животные спокойно спят, не обращая внимания на прохожих.

В краевом Роспотребнадзоре предупреждают: летучие мыши представляют серьезную опасность для здоровья человека. Не трогайте и не ловите рукокрылых — они могут переносить бешенство. Если контакта избежать не удалось, тщательно вымойте руки и продезинфицируйте все поверхности, на которых побывала летучая мышь. При укусе — сразу к врачу.

Будьте осторожны, если рукокрылого вдруг поймает ваша собака или кот.

Однако спешим успокоить, летучие мыши редко кусают человека. В 2026 году в Красноярском крае таких случаев не было.

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