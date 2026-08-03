Летучие мыши беспокоят жителей правобережья Красноярска

В краевом Роспотребнадзоре предупреждают: летучие мыши представляют серьезную опасность для здоровья человека. Не трогайте и не ловите рукокрылых — они могут переносить бешенство. Если контакта избежать не удалось, тщательно вымойте руки и продезинфицируйте все поверхности, на которых побывала летучая мышь. При укусе — сразу к врачу.