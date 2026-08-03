Три светофора не работают сегодня в Нижнем Новгороде, сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет об объекте на пересечении улиц Тимирязева и Кулибина, а также об элементе в районе дома № 40 на улице Космической, на пересечении площади Горького с улицей Большой Покровской.
«Будьте внимательны при движении по этим участкам улиц, пропускайте пешеходов на пешеходных переходах», — обратились специалисты к нижегордцам.
Напомним, что в Нижнем Новгороде на ряде улиц временно ограничат остановку и стоянку транспорта с 4 августа. Например, ограничение на остановку и стоянку транспортных средств будет введено на участке Верхне-Волжской набережной в районе дома № 9/1, а также на местном проезде по улице Родионова в районе дома № 199.