Три светофора не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Напомним, что в Нижнем Новгороде на ряде улиц временно ограничат остановку и стоянку транспорта с 4 августа. Например, ограничение на остановку и стоянку транспортных средств будет введено на участке Верхне-Волжской набережной в районе дома № 9/1, а также на местном проезде по улице Родионова в районе дома № 199.