Школы Комсомольска-на-Амуре готовятся к новому учебному году

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поставил задачу обеспечить готовность всех школ Комсомольска-на-Амуре к 1 сентября. В городе ведется подготовка 88 образовательных учреждений. В 30 из них ремонтируют кровли, в 25 меняют оконные блоки, в 23 проводят общестроительные работы, в 5 — обновляют инженерные сети. В рамках подготовки к участию в госпрограмме «Развитие образования» уже прошла экспертизу проектно-сметная документация на капремонт школ № 3, 4, 5, 8, 27, 31, 34, 37, 50, 53, гимназий № 1 и № 45, а также детского сада № 29. В 2027 году по этой программе планируется капитально отремонтировать шесть школ. Также подана заявка на выделение средств в 2028—2029 годах на ремонт еще шести объектов. Приемочная комиссия работает с 25 июня по 12 августа. Положительную оценку готовности уже получили 70 учреждений. Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и находятся на контроле главы города Дмитрия Заплутаева. По его словам, к середине августа все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования будут готовы к началу учебного года.