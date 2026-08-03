Нарушение при хранении зерна выявили в Боковском районе Ростовской области

Основанием для проверки стал возможный риск при обращении с зерном. Дело в том, что до этого предприятие трижды внесло в систему ФГИС «Зерно» данные о несоответствии потребительских свойств партии зерна по влажности, содержанию масличной примеси и массовой доли масла.