Нарушение при хранении зерна выявили в Боковском районе Ростовской области

В Боковском районе Ростовской области сельскохозяйственный производственный кооператив поймали на нарушении при хранении зерна. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.
Основанием для проверки стал возможный риск при обращении с зерном. Дело в том, что до этого предприятие трижды внесло в систему ФГИС «Зерно» данные о несоответствии потребительских свойств партии зерна по влажности, содержанию масличной примеси и массовой доли масла.
— По итогам проверки подтвердили нарушение, безопасность и сохранность потребительских свойств не обеспечивались. В итоге были выписаны административные протоколы (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ), — сообщили в управлении Россельхознадзора.
Надзорное ведомство потребовало устранить все недочеты.
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