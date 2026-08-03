Роспотребнадзор: данных о циркуляции вируса Бурбон на территории России нет

Вирус Бурбон впервые выявили в 2014 году в округе Бурбон (штат Канзас, США), после чего отдельные случаи заболевания регистрировались на Среднем Западе, Восточном побережье и на Юге Соединенных Штатов. У пациентов с подтвержденным диагнозом отмечались высокая температура, выраженная слабость и утомляемость, головная боль, ломота и боли в теле, тошнота и рвота, а также сыпь. Основной путь заражения связан с укусом инфицированного клеща, переносчиком считается клещ «одинокая звезда» (Amblyomma americanum).