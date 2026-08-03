Роспотребнадзор: данных о циркуляции вируса Бурбон на территории России нет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме продолжают мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в России и за рубежом.
По имеющейся информации, в Нью‑Йорке выявлен случай инфицирования вирусом Бурбон — редкой клещевой инфекцией, против которой в настоящее время не существует вакцины.
Вирус Бурбон впервые выявили в 2014 году в округе Бурбон (штат Канзас, США), после чего отдельные случаи заболевания регистрировались на Среднем Западе, Восточном побережье и на Юге Соединенных Штатов. У пациентов с подтвержденным диагнозом отмечались высокая температура, выраженная слабость и утомляемость, головная боль, ломота и боли в теле, тошнота и рвота, а также сыпь. Основной путь заражения связан с укусом инфицированного клеща, переносчиком считается клещ «одинокая звезда» (Amblyomma americanum).
На данный момент подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории РФ нет, отмечает пресс-служба ведомства. Вид Amblyomma americanum не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки.