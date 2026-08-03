Тамбовская область вошла в топ-15 регионов России по худшему качеству дорог

Первое место в России занимает Москва со 100%-м соответствием дорог нормативным требованиям при максимальной плотности покрытия 2,6 тыс. км на 1 тыс. кв. км. На втором месте — Челябинская область (84,6%, 254 км). Замыкает тройку Республика Ингушетия (84,2%) с показателем плотности 1,1 тыс. км на 1 тыс. кв. км. Наихудший результат зафиксирован в Архангельской области — 17,2% и 30 км (85-е место). Выше расположились Волгоградская область (26,9% и 157 км) и Кировская область (28,6% и 116 км).