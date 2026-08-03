Ученики агротехклассов из Кузбасса посетили «АгроСмену» в Калуге

Всего мероприятие объединило 200 школьников из 41 региона России. Оно проходило на базе Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева и Федерального технопарка профессионального образования. В ходе «АгроСмены» ребята ознакомились с передовыми аграрными разработками, погрузились в реальные производственные процессы ведущих предприятий, а также работали над собственными проектами под руководством наставников.