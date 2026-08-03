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Ученики агротехклассов из Кузбасса посетили «АгроСмену» в Калуге

Ребята погрузились в реальные производственные процессы.

Источник: Национальные проекты России

Участниками «АгроСмены», которая проходила с 17 по 30 июля в Калуге, стали ученики агротехклассов из трех школ Кузбасса. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Всего мероприятие объединило 200 школьников из 41 региона России. Оно проходило на базе Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева и Федерального технопарка профессионального образования. В ходе «АгроСмены» ребята ознакомились с передовыми аграрными разработками, погрузились в реальные производственные процессы ведущих предприятий, а также работали над собственными проектами под руководством наставников.

«Будущее аграрного сектора создается сегодня за школьной партой. Чтобы сделать АПК по-настоящему сильным, мы должны изменить восприятие отрасли: это уже давно не рутинный физический труд, а высокотехнологичная индустрия будущего. Наша задача — показать школьникам современное лицо сельского хозяйства, сделав его престижным направлением», — подчеркнул заместитель председателя правительства Кузбасса — министр сельского хозяйства региона Александр Кривцов.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.