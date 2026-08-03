Минтранс создал штаб для судоходства в Азовском и Черном морях

Ранее в ночь на 1 августа в 130 морских милях от Новороссийска беспилотные морские дроны ВСУ атаковали контейнеровоз «Янина» компании Fesco. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что около 22:00 мск два дрона поразили мирное судно, шедшее международным курсом и перевозившее гражданскую продукцию. В результате нападения корабль получил тяжёлые повреждения и затонул, однако все 17 членов экипажа были спасены и чувствуют себя удовлетворительно.