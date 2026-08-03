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В Самарской области у матери изъяли детей, живших в антисанитарных условиях

САРАТОВ, 3 авг — РИА Новости. Органы профилактики в Чапаевске Самарской области изъяли пятерых детей у матери, которая ведет асоциальный образ жизни и не исполняет обязанности по их воспитанию, сообщает региональная прокуратура.

Источник: РИА Новости

Ранее в местных группах в соцсетях появилась информация о семье, где воспитываются пять детей. Пользователи писали, что старший 11-летний ребенок живет без присмотра, одна из младших девочек накануне находилась без одежды на лестнице, при этом ее мать была якобы в тяжелом алкогольном опьянении. Кроме того, в квартире полная антисанитария, насекомые и грязь.

«Мать пятерых детей ведет асоциальный образ жизни и не исполняет должным образом обязанность по их воспитанию. В настоящий момент несовершеннолетние изъяты из семьи органами профилактики и помещены в специализированные социальные учреждения», — сообщает областная прокуратура в канале на платформе «Макс».

Второго августа СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей после обнаружения несовершеннолетних, проживавших в антисанитарных условиях в одной из квартир Чапаевска.