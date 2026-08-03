Умер победитель Игр доброй воли по боксу Руслан Тарамов

Победитель Игр доброй воли в составе сборной СССР по боксу Руслан Тарамов умер в возрасте 61 года. Спортсмен скончался в ночь на 3 августа. Тарамов был трехкратным чемпионом СССР и бронзовым призером чемпионата Европы 1987 года.
Игры доброй воли проводились как альтернатива Олимпийским играм в годы бойкотов. Турнир возник после того, как США бойкотировали Игры-1980 в Москве, а СССР — Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе.
Тарамов был одним из сильнейших боксеров своего времени. Его карьера пришлась на пик противостояния между спортивными державами.
Причины смерти не уточняются. Прощание со спортсменом, по предварительным данным, пройдет в ближайшие дни.
Руслан Тарамов останется в истории как один из ярких представителей советской школы бокса. Его достижения высоко ценились в спортивных кругах.
В 2025 году ушел из жизни еще один известный советский боксер, участник Игр доброй воли. Кроме того, в июле 2026 года в России прошли мероприятия, посвященные памяти спортсменов эпохи бойкотов.
Скончался известный художник из Петербурга.
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