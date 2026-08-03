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Минтранс работает над обеспечением логистики в Азово-Черноморском бассейне

В Минтрансе сообщили о мерах для обеспечения логистики на морях на фоне ударов ВСУ.

Минтранс и Минобороны России работают над обеспечением безопасного судоходства и защитой судов в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщили в Минтрансе.

«Совместно с Министерством обороны принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства и защите морских судов в Азово-Черноморском бассейне», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для обеспечения грузовой логистики на фоне атак дронов ВСУ создан штаб для координации перевозок.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил, что его ведомство делает все возможное, чтобы своевременно и в нужных объемах доставлять топливо всех видов на Крымский полуостров в условиях, когда наблюдаются дефициты на отдельных заправках.

До этого Никитин отметил, что решение проблем с перебоями и задержками в работе аэропортов РФ является одним из ключевых направлений деятельности Министерства транспорта. С этими задачами уже активно разбираются в ведомстве.

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