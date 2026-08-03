Первенец фламинго вылупился в парке флоры и фауны Красноярска

Например, 10 лет назад жители поселка Мотыгино под Красноярском нашли обессиленного птенца. Так Вася, один из тринадцати фламинго, попал в «Роев ручей». Примерно таким же образом и в то же время пополнила красноярскую семью редких птиц Маруся — ее нашли в окрестностях поселка Стрелка под Лесосибирском.