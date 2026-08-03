Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первенец фламинго вылупился в парке флоры и фауны Красноярска

В парке флоры и фауны «Роев ручей» впервые родился розовый фламинго, сообщила пресс-служба мэрии Красноярска.

Источник: Российская газета

В парке флоры и фауны «Роев ручей» впервые родился розовый фламинго, сообщила пресс-служба мэрии Красноярска.

Фламинго, занесенные в Красную книгу России, раньше не приносили потомство в красноярском зоопарке. Малыш, появившийся в семье Фаи и Франца, — во всех смыслах первенец.

Теперь «Роев ручей» входит в пятерку российских зоопарков, где краснокнижные пернатые высидели птенца.

Как рассказали в парке, детеныш появился на свет чуть больше двух недель назад, 14 июля, а ждали этого события больше двух десятилетий.

«Розовый комочек стал тринадцатым фламинго в красноярской стае», — добавили в «Роевом ручье».

По словам орнитологов, в природе планеты происходят некие изменения, и касаются они, похоже, не только климата. Молодые фламинго во время миграции стали часто сбиваться с пути. Птицы во время сезонных перелетов оказываются в студеной Сибири вместо теплых территорий Ирана и Туркмении.

Например, 10 лет назад жители поселка Мотыгино под Красноярском нашли обессиленного птенца. Так Вася, один из тринадцати фламинго, попал в «Роев ручей». Примерно таким же образом и в то же время пополнила красноярскую семью редких птиц Маруся — ее нашли в окрестностях поселка Стрелка под Лесосибирском.

Еще одну теплолюбивую птицу привезли в Красноярск из Якутии зимой 2022 года. Фламинго почти без признаков жизни нашли на земле в 18-градусный мороз. Отогрели, выходили, назвали Гришей. Позже выяснилось, что это девочка. В «Роевом ручье» ее зовут Груня.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше