Первенец фламинго вылупился в парке флоры и фауны Красноярска

В парке флоры и фауны «Роев ручей» впервые родился розовый фламинго, сообщила пресс-служба мэрии Красноярска.
Фламинго, занесенные в Красную книгу России, раньше не приносили потомство в красноярском зоопарке. Малыш, появившийся в семье Фаи и Франца, — во всех смыслах первенец.
Теперь «Роев ручей» входит в пятерку российских зоопарков, где краснокнижные пернатые высидели птенца.
Как рассказали в парке, детеныш появился на свет чуть больше двух недель назад, 14 июля, а ждали этого события больше двух десятилетий.
«Розовый комочек стал тринадцатым фламинго в красноярской стае», — добавили в «Роевом ручье».
По словам орнитологов, в природе планеты происходят некие изменения, и касаются они, похоже, не только климата. Молодые фламинго во время миграции стали часто сбиваться с пути. Птицы во время сезонных перелетов оказываются в студеной Сибири вместо теплых территорий Ирана и Туркмении.
Например, 10 лет назад жители поселка Мотыгино под Красноярском нашли обессиленного птенца. Так Вася, один из тринадцати фламинго, попал в «Роев ручей». Примерно таким же образом и в то же время пополнила красноярскую семью редких птиц Маруся — ее нашли в окрестностях поселка Стрелка под Лесосибирском.
Еще одну теплолюбивую птицу привезли в Красноярск из Якутии зимой 2022 года. Фламинго почти без признаков жизни нашли на земле в 18-градусный мороз. Отогрели, выходили, назвали Гришей. Позже выяснилось, что это девочка. В «Роевом ручье» ее зовут Груня.