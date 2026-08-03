Четверо погибли и 17 пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

Всего в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах пострадали 17 человек, в том числе три ребенка. Дети госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще трое раненых находятся в тяжелом состоянии.