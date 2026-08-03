«Ротор» сыграет с «Велесом» 3 августа на выезде

Волгоградские болельщики, которые не поехали с командой на выезд, могут посмотреть игру на большом экране. Матч «Велес» — «Ротор» 3 августа 2026 года покажут в кинотеатре «Синема парк» в Волгограде. В состоянии сильного алкогольного опьянения в зал не пустят, также в клубе попросили фанатов воздержаться от громкого скандирования матерных кричалок и убрать после себя упаковки от напитков и еды.