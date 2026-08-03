Для бизнеса и продавцов вводят новые автоматические штрафы

Волгоградским продавцам и бизнесу с 1 сентября 2026 года начнут выписывать автоматические штрафы за нарушения при продаже маркированных товаров. Об изменениях в Кодексе об административных правонарушениях со ссылкой на Федеральный закон № 120-ФЗ предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Фиксировать проступки и передавать данные в ведомство будет система маркировки «Честный знак».
По данным специалистов ведомства, за продажу просроченного товара после уведомления о запрете ИП заплатит 10 тысяч рублей за каждую единицу, а юрлицо — 20 тысяч рублей. Незарегистрированных в системе продавцов, реализовавших за месяц через одну кассу более 10 единиц табачных изделий или вейпов, оштрафуют на 50 тысяч рублей.
За сбыт табака с нарушением минимальных и максимальных цен предусмотрены санкции от 5 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от объема.
Процесс привлечения к ответственности полностью автоматизирован: протокол составлять не будут, а постановление вынесут без участия предпринимателя исключительно в электронном виде. Документ направят заказным письмом или в электронной форме в течение трех дней после оформления. Обжаловать санкции можно будет также только через электронные каналы.
Нововведение затронет владельцев магазинов, торговых сетей и ИП, работающих с маркированной продукцией по всей стране.
Ранее сообщалось о бесплатных юрконсультациях в Волжском.