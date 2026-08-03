Для бизнеса и продавцов вводят новые автоматические штрафы

По данным специалистов ведомства, за продажу просроченного товара после уведомления о запрете ИП заплатит 10 тысяч рублей за каждую единицу, а юрлицо — 20 тысяч рублей. Незарегистрированных в системе продавцов, реализовавших за месяц через одну кассу более 10 единиц табачных изделий или вейпов, оштрафуют на 50 тысяч рублей.