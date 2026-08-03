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Для бизнеса и продавцов вводят новые автоматические штрафы

За просрочку и цены под спойлером будут штрафовать без протокола.

Волгоградским продавцам и бизнесу с 1 сентября 2026 года начнут выписывать автоматические штрафы за нарушения при продаже маркированных товаров. Об изменениях в Кодексе об административных правонарушениях со ссылкой на Федеральный закон № 120-ФЗ предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фиксировать проступки и передавать данные в ведомство будет система маркировки «Честный знак».

По данным специалистов ведомства, за продажу просроченного товара после уведомления о запрете ИП заплатит 10 тысяч рублей за каждую единицу, а юрлицо — 20 тысяч рублей. Незарегистрированных в системе продавцов, реализовавших за месяц через одну кассу более 10 единиц табачных изделий или вейпов, оштрафуют на 50 тысяч рублей.

За сбыт табака с нарушением минимальных и максимальных цен предусмотрены санкции от 5 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от объема.

Процесс привлечения к ответственности полностью автоматизирован: протокол составлять не будут, а постановление вынесут без участия предпринимателя исключительно в электронном виде. Документ направят заказным письмом или в электронной форме в течение трех дней после оформления. Обжаловать санкции можно будет также только через электронные каналы.

Нововведение затронет владельцев магазинов, торговых сетей и ИП, работающих с маркированной продукцией по всей стране.

Ранее сообщалось о бесплатных юрконсультациях в Волжском.

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