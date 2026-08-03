В МВД рассказали, как короткие видео в соцсетях вредят подросткам

Отдельно в ведомстве указали на позицию компании Meta*. Как отмечается, ее руководство было осведомлено о том, что просмотр видео в формате Reels способен провоцировать у несовершеннолетних депрессивные настроения и пагубно отражаться на их пищевых привычках. Тем не менее корпорация отказалась вносить изменения в работу рекомендательных алгоритмов, поскольку, как полагают в МВД, опасения потерять рекламную выручку перевесили заботу о здоровье пользователей.