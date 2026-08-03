В МВД рассказали, как короткие видео в соцсетях вредят подросткам

МВД России выступило с официальным предупреждением, касающимся популярных видеоформатов — коротких роликов. Ведомство обращает внимание на то, что систематическое потребление такого контента в социальных сетях напрямую связано с повышенной вероятностью возникновения отклоняющихся форм поведения у несовершеннолетних.
В тексте сообщения подчеркивается, что в подобных роликах нередко присутствуют сцены жестокости или иные материалы, несущие разрушительный посыл. Дети и подростки в силу возрастных особенностей далеко не всегда способны объективно оценить увиденное, что и создает благоприятную почву для формирования негативных поведенческих установок. Этот фактор, по мнению МВД, требует пристального внимания со стороны родителей и педагогов.
Отдельно в ведомстве указали на позицию компании Meta*. Как отмечается, ее руководство было осведомлено о том, что просмотр видео в формате Reels способен провоцировать у несовершеннолетних депрессивные настроения и пагубно отражаться на их пищевых привычках. Тем не менее корпорация отказалась вносить изменения в работу рекомендательных алгоритмов, поскольку, как полагают в МВД, опасения потерять рекламную выручку перевесили заботу о здоровье пользователей.
Одновременно с этим генеральные прокуроры четырех американских штатов — Калифорнии, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси — инициировали судебные разбирательства против Meta. Совокупный размер исковых требований, предъявленных к компании, достиг порядка 1,4 трлн долларов. В российском министерстве эти факты приводятся как дополнительный аргумент к собственной оценке рисков, связанных с потреблением короткого видеоконтента.
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