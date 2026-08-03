Пранкеры Вован и Лексус ответили на слухи о работе на спецслужбы

Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в интервью РИА Новости опровергли слухи о своей связи с российскими спецслужбами. На вопрос о возможных званиях они ответили, что работают исключительно вдвоем, самостоятельно и «на свой страх и риск».
Собеседники агентства пояснили, что деятельность спецслужб требует тишины и множества согласований. Будь они частью такой системы, их розыгрыши увидели бы не скоро, добавили они.
Пранкеры также высказались о своем творчестве. Они отметили, что комментаторы часто называют их народными артистами, однако для них это вовсе не шутки, а серьезная работа, требующая глубокой подготовки, знаний в разных областях и даже актерского мастерства.
Ранее Вован и Лексус в студии Радио «Комсомольская правда» раскрыли один из секретов своих успехов. Знаменитые пранкеры рассказали, как им удается разыгрывать президентов и принцев.