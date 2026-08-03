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Студентка из Челябинской области разработала приложение для кладбищ

В приложении добавлен модуль некрологов: любой желающий через него сможет оставить краткую справку об умершем.

Выпускница направления «Фундаментальная информатика» Троицкого филиала ЧелГУ Яна Золотавина защитила дипломную работу — приложение для цифровизации захоронений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Тему предложил научный руководитель студентки. Он предположил, что скоро начнется массовая цифровизация во всех сферах, и кладбище — одна из очевидных, но мало охваченных систем.

«Моя задача была шире: спроектировать саму систему для хранения, управления и отображения этих данных. Сама база пока существует как модель, в нее еще не интегрированы реальные данные, но администрация Троицка уже заинтересовалась приложением», — прокомментировала Яна.

Модуль некрологов поможет молодежи узнавать реальные истории жителей своего города, видеть обычные судьбы. При этом перед публикацией информацию будет проверять администрация.