В Красноярске обновят три детские библиотеки

В «Лукоморье» и библиотеке имени Маршака заменят инженерные сети, окна и двери, установят современные системы безопасности, обновят мебель и книжный фонд. Кроме того, в «Лукоморье» бывшие книгохранилища переоборудуют в просторные залы для занятий и мероприятий.