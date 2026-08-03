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В Красноярске обновят три детские библиотеки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мэр Сергей Верещагин сообщил о старте масштабной модернизации трех детских библиотек.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мэр Сергей Верещагин сообщил о старте масштабной модернизации трех детских библиотек.

Так, преобразования ждут детскую библиотеку «Лукоморье» в центре города, филиал имени С. Я. Маршака в микрорайоне Северный, а также библиотеку в поселке Березовка.

В «Лукоморье» и библиотеке имени Маршака заменят инженерные сети, окна и двери, установят современные системы безопасности, обновят мебель и книжный фонд. Кроме того, в «Лукоморье» бывшие книгохранилища переоборудуют в просторные залы для занятий и мероприятий.

В поселке Березовка впервые за 70 лет проведут капитальный ремонт детской библиотеки. После обновления учреждению присвоят имя Корнея Чуковского. Подрядчик приступит к работам уже на этой неделе.

Глава города отметил, что учреждения обновят при поддержке краевого бюджета в рамках программы «Библиотеки будущего». Завершить работы планируют до конца 2026 года.

Добавим, сейчас в Красноярске работают 55 библиотек, из которых капитально отремонтированы уже 27. В следующем году модернизация продолжится.

Кроме того, в рамках договоров о комплексном развитии территорий в городе предусмотрено строительство еще пяти библиотечных помещений.