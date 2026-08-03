В Красноярске обновят три детские библиотеки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мэр Сергей Верещагин сообщил о старте масштабной модернизации трех детских библиотек.
Так, преобразования ждут детскую библиотеку «Лукоморье» в центре города, филиал имени С. Я. Маршака в микрорайоне Северный, а также библиотеку в поселке Березовка.
В «Лукоморье» и библиотеке имени Маршака заменят инженерные сети, окна и двери, установят современные системы безопасности, обновят мебель и книжный фонд. Кроме того, в «Лукоморье» бывшие книгохранилища переоборудуют в просторные залы для занятий и мероприятий.
В поселке Березовка впервые за 70 лет проведут капитальный ремонт детской библиотеки. После обновления учреждению присвоят имя Корнея Чуковского. Подрядчик приступит к работам уже на этой неделе.
Глава города отметил, что учреждения обновят при поддержке краевого бюджета в рамках программы «Библиотеки будущего». Завершить работы планируют до конца 2026 года.
Добавим, сейчас в Красноярске работают 55 библиотек, из которых капитально отремонтированы уже 27. В следующем году модернизация продолжится.
Кроме того, в рамках договоров о комплексном развитии территорий в городе предусмотрено строительство еще пяти библиотечных помещений.