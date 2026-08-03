Стало известно, сколько проживут нижегородцы на свои накопления без зарплат

Результаты исследования показали, что в среднем накоплений горожан хватает на 4,4 месяца поддержания привычного уровня жизни при отсутствии зарплаты. Об этом сообщил сервис SuperJob.
Финансовая дисциплина в городе распределена неравномерно. Более половины респондентов (52%) стараются ориентировочно планировать свои траты, ещё 16% подходят к учёту доходов и расходов максимально строго. При этом треть опрошенных (32%) вообще не ведут финансовый учёт.
Планирование будущего — распространённая практика: порядка 67% участников опроса прогнозируют свои доходы и расходы. Из них 45% ограничиваются горизонтом до шести месяцев, 14% строят прогнозы на срок от полугода до года, а 8% планируют финансы на год и дольше.
Исследование также раскрывает, насколько долго нижегородцы смогут продержаться без дохода. Так, 12% жителей справятся менее чем с месяцем, 20% — от месяца до двух, 14% — от трёх до шести месяцев. Ещё 9% полагают, что их резервов хватит на период от полугода до года, а 7% уверены, что смогут сохранять привычный образ жизни более года. При этом у 38% опрошенных вообще нет сбережений.
Уровень собственной финансовой грамотности нижегородцы оценивают по‑разному: большинство (55%) считают его средним, 16% — высоким, а 13% признают, что владеют такими навыками слабо.
Выявлены и заметные социально‑демографические различия. Мужчины чаще ведут учёт финансов, выше оценивают свою финансовую грамотность и склонны формировать долгосрочные планы. Молодёжь до 35 лет демонстрирует меньшую вовлечённость в планирование бюджета и в целом показывает более низкий уровень финансовой грамотности по сравнению со старшими возрастными группами. Наибольшая доля граждан без сбережений зафиксирована среди жителей в возрасте от 35 до 45 лет.
Также прослеживается связь между уровнем образования, доходами и финансовой устойчивостью: нижегородцы с высшим образованием и доходом от 100 тысяч рублей в месяц относятся к управлению финансами более ответственно. Закономерно, что с ростом дохода увеличивается и доля тех, кто имеет накопления.
Ранее средний размер зарплаты озвучили в Нижегородской области.