Стало известно, сколько проживут нижегородцы на свои накопления без зарплат

Исследование также раскрывает, насколько долго нижегородцы смогут продержаться без дохода. Так, 12% жителей справятся менее чем с месяцем, 20% — от месяца до двух, 14% — от трёх до шести месяцев. Ещё 9% полагают, что их резервов хватит на период от полугода до года, а 7% уверены, что смогут сохранять привычный образ жизни более года. При этом у 38% опрошенных вообще нет сбережений.