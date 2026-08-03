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Из-за атак Минтранс создал штаб по грузоперевозкам в Азовском и Черном морях

Для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне в условиях продолжающихся атак ВСУ в Министерстве транспорта России создали специальный штаб. Обстановку в регионе ведомство назвало «напряженной», пишет «Ъ».

Для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне в условиях продолжающихся атак ВСУ в Министерстве транспорта России создали специальный штаб. Обстановку в регионе ведомство назвало «напряженной», пишет «Ъ».

В ведомстве отметили, что штаб займется организацией альтернативных логистических маршрутов, в частности, перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта.

В середине июля в министерстве предупредили, что из-за атак беспилотников массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. Ранее «Ъ-Ростов» писал о запрете стоянки судов в местах на подходе к морским портам Азов и Кавказ, не защищенных системами ПВО.

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