Нападающего воронежского «Факела» Гнапи оштрафуют за попытку пробить пенальти

Акселю Гнапи 24 года. Уроженец Кот-д’Ивуара подписал долгосрочный контракт с «Факелом» в январе 2026 года, когда команда еще играла в Футбольной национальной лиге. Футболист играл за косовскую «Приштину», французские «Бельфор», «Расинг», «Фуриани Альяни», «Грасс» и «Канн». До перехода в «Факел» он полтора сезона выступал в Суперлиге Косово и забил 7 мячей в 15 матчах за «Лапи Подуево». В официальных играх за воронежскую команду он пока отметился одним голом в прошлом сезоне.