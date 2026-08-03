Нападающего воронежского «Факела» Гнапи оштрафуют за попытку пробить пенальти

Не реализовавший пенальти в матче с «Краснодаром» форвард воронежского «Факела» Аксель Гнапи будет оштрафован за нарушение игровой дисциплины, сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Олег Василенко.
Сумму штрафа наставник «Факела» не озвучил, но подтвердил, что футболист не является штатным пенальтистом.
Гендиректор клуба Дмитрий Кондратов в своем Telegram-канале позже заявил, что «внутри мы будем разбираться, наказывать, переводить в дубль, если нужно, — что угодно, но публично — никогда».
Пенальти в ворота «Краснодара» был назначен в начале второго тайма за нарушение в штрафной со стороны защитника Жубала. К тому времени хозяева вели уже 3:0. Нападающий «Факела» Аксель Гнапи не смог переиграть вратаря Станислава Агкацева и не успел на добивание.
После этого «Краснодар» едва не упустил победу — за пять минут до конца игры воронежцы отыграли два мяча.
Акселю Гнапи 24 года. Уроженец Кот-д’Ивуара подписал долгосрочный контракт с «Факелом» в январе 2026 года, когда команда еще играла в Футбольной национальной лиге. Футболист играл за косовскую «Приштину», французские «Бельфор», «Расинг», «Фуриани Альяни», «Грасс» и «Канн». До перехода в «Факел» он полтора сезона выступал в Суперлиге Косово и забил 7 мячей в 15 матчах за «Лапи Подуево». В официальных играх за воронежскую команду он пока отметился одним голом в прошлом сезоне.