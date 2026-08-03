Столичные школьники прошли практику в центре НТИ Бауманки

В ходе практики школьники освоили изготовление деталей сложной формы вручную и с использованием специальных технологий, обработку заготовок, моделирование деталей и настройку фрезерных станков с ЧПУ. Также они обучились 3D-печати деталей и проведению простых испытаний материалов на специальных приборах. В лаборатории суперконструкционных термопластов ребята создавали особые светящиеся частицы и добавляли их в пластик, затем изготавливали тонкие пленки и изучали, как эти материалы взаимодействуют со светом.