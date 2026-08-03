Столичные школьники прошли практику в центре НТИ Бауманки

Ученики московской школы-пансиона «Летово» прошли практику в центре национальной технологической инициативы Московского государственного технического университета (НТИ МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
В ходе практики школьники освоили изготовление деталей сложной формы вручную и с использованием специальных технологий, обработку заготовок, моделирование деталей и настройку фрезерных станков с ЧПУ. Также они обучились 3D-печати деталей и проведению простых испытаний материалов на специальных приборах. В лаборатории суперконструкционных термопластов ребята создавали особые светящиеся частицы и добавляли их в пластик, затем изготавливали тонкие пленки и изучали, как эти материалы взаимодействуют со светом.
«Такая практика помогает школьникам увидеть, как наука и технологии применяются на деле. Ребята пробуют себя в разных ролях — от оператора станка до исследователя. Такой опыт не только расширяет кругозор и вдохновляет на изучение точных наук, но и помогает с выбором профессии, учит решать реальные задачи и работать с современным оборудованием», — отметил директор центра превосходства «Цифровое материаловедение» МГТУ им. Н. Э. Баумана Давид Меликянц.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.