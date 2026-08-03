Оркестр выплатит 1,2 миллиона рублей пианисту, которого уволили за плохую игру

Суд установил, что работодатель в период испытательного срока не указывал на конкретные недостатки и не давал рекомендации по их устранению. Он признал увольнение незаконным. Кроме того, суд восстановил артиста на работе и обязал оркестр выплатить ему 1,2 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула,