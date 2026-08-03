Оркестр выплатит 1,2 миллиона рублей пианисту, которого уволили за плохую игру

Суд в Москве обязал оркестр выплатить 1,2 миллиона рублей пианисту, уволенному после испытательного срока за низкое исполнительское мастерство. Об этом сообщает РИА Новости.
В материалах отмечается, что мужчину приняли в оркестр на должность артиста первой категории. Его зарплата составляла 184 тысячи рублей в месяц. В период испытательного срока работодатель принял решение об увольнении из-за неудовлетворительного результата испытания.
Сам пианист обратился в суд с иском, в котором назвал свое увольнение незаконным. А при приеме на работу он не был ознакомлен с должностной инструкцией, хотя такая обязанность лежит на работодателе.
Суд установил, что работодатель в период испытательного срока не указывал на конкретные недостатки и не давал рекомендации по их устранению. Он признал увольнение незаконным. Кроме того, суд восстановил артиста на работе и обязал оркестр выплатить ему 1,2 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула,
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