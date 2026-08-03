Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оркестр выплатит 1,2 миллиона рублей пианисту, которого уволили за плохую игру

Суд в Москве обязал оркестр выплатить 1,2 миллиона рублей пианисту.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Москве обязал оркестр выплатить 1,2 миллиона рублей пианисту, уволенному после испытательного срока за низкое исполнительское мастерство. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах отмечается, что мужчину приняли в оркестр на должность артиста первой категории. Его зарплата составляла 184 тысячи рублей в месяц. В период испытательного срока работодатель принял решение об увольнении из-за неудовлетворительного результата испытания.

Сам пианист обратился в суд с иском, в котором назвал свое увольнение незаконным. А при приеме на работу он не был ознакомлен с должностной инструкцией, хотя такая обязанность лежит на работодателе.

Суд установил, что работодатель в период испытательного срока не указывал на конкретные недостатки и не давал рекомендации по их устранению. Он признал увольнение незаконным. Кроме того, суд восстановил артиста на работе и обязал оркестр выплатить ему 1,2 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула,

Ранее сайт KP.RU писал, что Верховный суд РФ оставил в силе решение суда, по которому Сухроб Хайдаров осужден на 20 лет колонии за разбойное нападение. В преступлении также принимал участие актер Сергей Базанов из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».