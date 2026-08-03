Волгоградцы спасли молодую лосиху с сильной хромотой

— У малышки был замечен сильный отек бедра. Скорее всего, он возник из-за столкновения с машиной. Слава Богу без переломов, — отмечает создатель центра реабилитации «Птичий остров». — Сейчас лосиха на временной передержке в конном клубе. За ней наблюдают ветеринары. Как только она окрепнет, мы либо перевезем ее в заказник, где есть корм и нет браконьеров, либо передадим в центре, специализирующийся на лосях. Спасибо каждому, кто стал частью этой ночной эпопеи. Вы доказали — когда человеческие сердца бьются в такт, невозможное становится возможным.