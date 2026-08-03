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Волгоградцы спасли молодую лосиху с сильной хромотой

Трогательной историей спасения молодой лосихи поделились волгоградские зооволонтеры. Оказавшись в условиях шумного города.

Трогательной историей спасения молодой лосихи поделились волгоградские зооволонтеры. Оказавшись в условиях шумного города, животное вытянуло счастливый билет и встретило людей, которые не смогли пройти мимо ее истории.

О том, что в Красноармейском районе прямо на улице стоит лось, представителям центра реабилитации «Птичий остров» сообщили местные жители. Казалось, такого просто не может быть. Но фото не обманывало — парнокопытное действительно ждало помощи рядом с жилыми домами.

— На месте нас ждал молодая лосиха с явной хромотой, — рассказывает волгоградка Алина Ерина. — При нашем приближении она вставала, пыталась уйти, но боль заставляла ее снова ложиться.

Подключив к спасению лосихи целую команду, включая коллег из других клубов и зооцентров, волгоградцы выстрелили в нее снотворным. Однако сон долго не шел…

— Препарат не действовал, лосиха начала агрессировать: распускала уши, опускала голову. Рядом — оживленная дорога и железнодорожные пути. Мы оцепили периметр, боясь, что она побежит туда. Сердце колотилось: если третья доза препарата не подействует, придется оставлять ее здесь до утра. А что могло случиться за эти часы, было страшно представить, — продолжает Алина Ерина. — Но на третьем выстреле лосиха, к счастью, уснула.

Положив животное на вынесенный волгоградцами ковер, участники спасательной операции в первую очередь сделали ему рентген — к счастью, кости были целы!

— У малышки был замечен сильный отек бедра. Скорее всего, он возник из-за столкновения с машиной. Слава Богу без переломов, — отмечает создатель центра реабилитации «Птичий остров». — Сейчас лосиха на временной передержке в конном клубе. За ней наблюдают ветеринары. Как только она окрепнет, мы либо перевезем ее в заказник, где есть корм и нет браконьеров, либо передадим в центре, специализирующийся на лосях. Спасибо каждому, кто стал частью этой ночной эпопеи. Вы доказали — когда человеческие сердца бьются в такт, невозможное становится возможным.

Фото Алины Ериной/Vk.com.

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