В Хабаровском крае федеральным журналистам показали, как меняется регион

Хабаровском крае участникам федерального пресс-тура продолжают показывать проекты, на которые регион делает ставку в ближайшие годы, сообщает пресс-служба краевого правительства.
За несколько дней журналисты ведущих российских СМИ и блогеры побывали в Тихоокеанском государственном университете, новом жилом районе Ореховая Сопка, современных школах и детских садах, а также на предприятиях и туристических объектах.
Одной из главных точек маршрута стал строящийся по мастер-плану микрорайон Ореховая Сопка. Здесь возводят жильё, детские сады и школы, а часть квартир предоставляют по программе доступного арендного жилья. Сейчас в Хабаровском крае уже заселено 840 таких квартир, а всего планируется построить почти 2,6 тысячи.
Журналистам также показали возможности ТОГУ, где создают межвузовский кампус мирового уровня и современные научные лаборатории, а также предприятия, развивающиеся при государственной поддержке. Среди них — «Завод М1» в Тополево и туристическая база «Заимка Узалы», построенная по программе «Гектар».
В правительстве региона отмечают, что задача пресс-тура — познакомить федеральные СМИ с проектами, которые формируют современный облик Хабаровского края, его инвестиционный, образовательный и туристический потенциал.