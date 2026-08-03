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В Хабаровском крае федеральным журналистам показали, как меняется регион

За несколько дней пресс-тура гости посетили университет, новые кварталы, предприятия и соцобъекты.

Хабаровском крае участникам федерального пресс-тура продолжают показывать проекты, на которые регион делает ставку в ближайшие годы, сообщает пресс-служба краевого правительства.

За несколько дней журналисты ведущих российских СМИ и блогеры побывали в Тихоокеанском государственном университете, новом жилом районе Ореховая Сопка, современных школах и детских садах, а также на предприятиях и туристических объектах.

Одной из главных точек маршрута стал строящийся по мастер-плану микрорайон Ореховая Сопка. Здесь возводят жильё, детские сады и школы, а часть квартир предоставляют по программе доступного арендного жилья. Сейчас в Хабаровском крае уже заселено 840 таких квартир, а всего планируется построить почти 2,6 тысячи.

Журналистам также показали возможности ТОГУ, где создают межвузовский кампус мирового уровня и современные научные лаборатории, а также предприятия, развивающиеся при государственной поддержке. Среди них — «Завод М1» в Тополево и туристическая база «Заимка Узалы», построенная по программе «Гектар».

В правительстве региона отмечают, что задача пресс-тура — познакомить федеральные СМИ с проектами, которые формируют современный облик Хабаровского края, его инвестиционный, образовательный и туристический потенциал.