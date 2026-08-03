В Хабаровском крае федеральным журналистам показали, как меняется регион

Одной из главных точек маршрута стал строящийся по мастер-плану микрорайон Ореховая Сопка. Здесь возводят жильё, детские сады и школы, а часть квартир предоставляют по программе доступного арендного жилья. Сейчас в Хабаровском крае уже заселено 840 таких квартир, а всего планируется построить почти 2,6 тысячи.