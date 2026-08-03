В Приморье неизвестные обстреляли пункт весогабаритного контроля

уВ Хасанском районе Приморского края двое злоумышленников в масках обстреляли автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК). Инцидент произошел на трассе Раздольное — Хасан у поселка Бамбурово и был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Видеозапись передана в полицию, ведется оценка ущерба, комплекс планируют восстановить в ближайшее время. Это не первый случай нападения на АПВГК в Приморье. Два года назад на трассе Владивосток — Находка неизвестный из ружья расстрелял аналогичное оборудование. Также в этом направлении неоднократно стреляли в камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Ущерб от действий злоумышленников исчисляется десятками миллионов рублей. Личности причастных к инцидентам пока не установлены. Правоохранители продолжают расследование.