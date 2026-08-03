В этом году на ремонт загородных трасс в Хабаровском крае потратят 5,4 млрд рублей

Так, сейчас продолжается реконструкция трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре на участке от села Тополево до села Сергеевка в Хабаровском районе. Там будут построены два новых моста через Черную и Грязную речки, а еще один мост будет капитально отремонтирован. Кроме того, 20-километровый участок этой трассы будет расширен с двух до четырех полос. Завершится этот ремонт в октябре следующего года. Также продолжается капитальный ремонт трассы Хабаровск — Владивосток. Там ведется полная замена асфальта на участках с 12-го по 36-ой километр и с 75-го по 93-ий километр. Кроме того, там идет ремонт участка с 209-го по 222-ой километр. Эти работы должны завершиться в августе текущего года. А в конце лета следующего года будет отремонтирован участок с 223-го по 240-ой километр. Помимо этого, на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре осенью этого года должен завершиться ремонт участка со 110-го по 139-ый километр. А в конце августа планируется закончить работы на участке со 148-го по 158-ой километр — на нем уже появился нижний, выравнивающий, слой асфальта. Кроме того, на трассе Хабаровск — Владивосток продолжается строительство моста через реку Бикин и через Транссиб в этом же месте. Оно должно закончиться в конце 2026 года. В целом, в текущем году в Хабаровском крае будет отремонтировано свыше 143 километров региональных и более 37 километров местных загородных трасс. Из них более 142 километров будут приведены в порядок благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На данный момент более 4 километров уже приведено в нормативное состояние. На эти цели будет потрачено 5,4 млрд рублей. Среди наиболее значимых объектов — трасса от моста через Амурскую протоку до будущего пункта пропуска в Китай на Большом Уссурийском острове (ее протяженность составляет почти 4 километра), 18-километровый участок трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре (этот гравийный участок заасфальтируют) и подъезд к селу Дружба Хабаровского района (его протяженность составляет 14 километров).