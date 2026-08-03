В Красноярском крае начали выдавать спортивные сертификаты для старшего поколения

Сертификат позволяет посещать бассейны, фитнес-центры и спортивные комплексы. Заявление нужно подать на региональном портале «Госуслуги» до 5 ноября или до окончания сертификатов. После одобрения заявки необходимо выбрать один спортивный объект и заключить с ним договор. Сертификаты будут действовать до 30 ноября 2026 года.