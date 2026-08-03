В Красноярском крае начали выдавать спортивные сертификаты для старшего поколения

В регионе стартовал второй этап приема заявок на бесплатные занятия спортом для людей старшего возраста. Получить сертификат могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет с пропиской в Красноярском крае.
Сертификат позволяет посещать бассейны, фитнес-центры и спортивные комплексы. Заявление нужно подать на региональном портале «Госуслуги» до 5 ноября или до окончания сертификатов. После одобрения заявки необходимо выбрать один спортивный объект и заключить с ним договор. Сертификаты будут действовать до 30 ноября 2026 года.
Помощь с подачей заявления можно получить в отделениях МФЦ. В первом полугодии программой воспользовались более 1200 жителей края.
Напомним, что программа спортивных сертификатов — часть движения «Сибирское долголетие», которое инициировал Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в 2025 году. Цель программы — привить людям старшего возраста полезную привычку к физической активности, что соответствует также целям государственной программы «Спорт России».