На трассе «Колыма» внедорожник врезался в ограждение, пострадала непристёгнутая пассажирка

За неделю с 27 июля по 2 августа в Магаданской области сотрудники и камеры автоматической фиксации выявили 7722 нарушения ПДД. Пять водителей сели за руль в состоянии опьянения, двое отказались от медицинского освидетельствования. 31 человек управлял автомобилем, не имея прав, ещё один — будучи лишённым прав. Два водителя не предоставили преимущество пешеходам, девять выехали на полосу встречного движения, пять нарушили правила перевозки детей. Почти две тысячи водителей не пристегнулись ремнями безопасности. Чаще всего фиксировали превышение скорости — 3208 материалов, 23 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора. 22 автомобиля помещены на специализированную стоянку.