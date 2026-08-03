Мигрантку депортируют из России из-за коврика с флагом России

Женщина, прибывшая в Россию на заработки из Узбекистана, подлежит принудительному возвращению в страну своего гражданства. Причиной послужил инцидент, связанный с использованием ею придверного коврика с изображением российского государственного символа.
В интернете ранее появилась запись, на которой проходили проверочные мероприятия, проводимые сотрудниками правопорядка на территории Нижегородской области. В ходе этих действий в жилом помещении, где проживала иностранка, был найден коврик с нанесённой государственной символикой РФ. Тогда в отношении неё обсуждалась перспектива инициирования уголовного преследования по факту оскорбления национального флага.
Миграционное ведомство Узбекистана в своём Telegram-канале уточнило, что расходы на авиаперелёт покрываются за счёт специального фонда. Представители дипломатических и консульских служб республики в Казани, а также сотрудники агентства в Российской Федерации уже включились в работу по установлению всех нюансов случившегося.
С самой фигуранткой налажена прямая связь, ей оперативно предоставляется необходимая юридическая и консульская поддержка. В настоящий момент уполномоченные органы обеих стран продолжают выяснять детали произошедшего в рамках двустороннего взаимодействия.
Из Новосибирской области за неделю выдворили 39 мигрантов.
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