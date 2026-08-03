Мигрантку депортируют из России из-за коврика с флагом России

В интернете ранее появилась запись, на которой проходили проверочные мероприятия, проводимые сотрудниками правопорядка на территории Нижегородской области. В ходе этих действий в жилом помещении, где проживала иностранка, был найден коврик с нанесённой государственной символикой РФ. Тогда в отношении неё обсуждалась перспектива инициирования уголовного преследования по факту оскорбления национального флага.