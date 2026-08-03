В Хабаровске с 4 августа на всю неделю зарядят дожди

В Хабаровске, начиная с завтрашнего дня и до конца недели, будут идти кратковременные дожди, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14 метров в секунду. Ночи еще остаются теплыми +18…+22 градуса, во второй половине дня воздух прогреется до +28…+30 градусов. Но к концу недели немного похолодает, ночью столбики термометров опустятся до отметки в +15…+17 градусов, днем будет по-прежнему тепло +26…+31 градус.