В Хабаровске с 4 августа на всю неделю зарядят дожди

Ну, вот и наступил август, последний месяц лета. В этом году он начнется с дождей, подтверждая свою репутацию самого мокрого в году.
— На этой неделе на территории края сохранятся кратковременные дожди, 4 и 5 августа на юге ожидаются сильные осадки, местами ливни с грозами, ветер юго-западный, в конце неделе он будет северо-восточный 5−10, местами 9−14 метров в секунду, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» главный синоптик Хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — Температура воздуха ночью +15…+20, днем +25…+32 градуса. В конце недели станет прохладнее, тогда на рассвете температура понизится до +13…+18 градусов, во второй половине дня до + 24…+29 градусов.
В Хабаровске, начиная с завтрашнего дня и до конца недели, будут идти кратковременные дожди, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14 метров в секунду. Ночи еще остаются теплыми +18…+22 градуса, во второй половине дня воздух прогреется до +28…+30 градусов. Но к концу недели немного похолодает, ночью столбики термометров опустятся до отметки в +15…+17 градусов, днем будет по-прежнему тепло +26…+31 градус.
Чем запомнился нам июль? Он был теплым, на один — два градуса выше нормы, в горах Аяно-Майского района — почти 4 градуса. Было много осадков, но они распределялись не равномерно.
К примеру, в Хабаровске выпала месячная норма, а вот метеостанция в районе аэропорта зафиксировала их больше нормы. На Охотском побережье в Ане выпал 361 миллиметр, это 230% месячной нормы. За многолетнюю историю наблюдений — он в пятерке самых влажных.
В Нелькане свои небольшие аномалии, там отмечалась температура в +35 градусов.
В первой декаде августа и в начале второй, по словам синоптика, у нас будет еще жарко, поднимается субтропический антициклон, который принесет тепло и высокие температуры. А вот на север уже с 5 августа начнет прорываться арктический воздух. Ночью столбики термометров опустятся до +8…+13, днем до +18…+25 градусов.
А на юге лето продолжается. Ловите его счастливые моменты!