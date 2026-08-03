Пермский экспортер древесины вошел в процедуру наблюдения

ООО «Соликамский лесозаготовительный комбинат» было зарегистрировано в 2001 году. Компания занимается производством шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. С сентября этого года руководителем комбината является Алексей Малышев. 90% долей уставного капитала принадлежат Ольге Неясовой, остальными 10% владеет Валентина Катаева. Согласно официальному сайту, СЛЗК было создано более 60 лет назад под эгидой Министерства среднего машиностроения СССР. Тогда в составе предприятия было производство клеенной фанеры, мебели, столярных изделий, строительных деталей, сборных казарм и радиационно-модифицированных изделий.