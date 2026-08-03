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Начало августа в Красноярске будет теплым, но пасмурным

В Красноярске на новой рабочей неделе сохранится теплая и преимущественно пасмурная погода.

В Красноярске на новой рабочей неделе сохранится теплая и преимущественно пасмурная погода.

Синоптики gismeteo.ru обещают с понедельника по пятницу днем +31, +25 °C, по ночам — около +12, +19 °C. Почти каждый день в прогнозе заявлены дожди, осадков не ожидается лишь в понедельник — 3 августа, и во вторник — 4 августа.

Ветер, по данным специалистов, будет преимущественно юго-восточный — от слабого до умеренного. Атмосферное давление — низкое.

Вторая рабочая неделя августа также встретит красноярцев дождем и грозой. Однако уже к четвергу, со слов синоптиков, осадки сойдут на нет. Днем температура будет варьироваться от +23, +21 °C, ночью — от +11, +15 °C.

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