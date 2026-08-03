Начало августа в Красноярске будет теплым, но пасмурным

Синоптики gismeteo.ru обещают с понедельника по пятницу днем +31, +25 °C, по ночам — около +12, +19 °C. Почти каждый день в прогнозе заявлены дожди, осадков не ожидается лишь в понедельник — 3 августа, и во вторник — 4 августа.