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Бьюти-бренд KANS представил первую в России дораму

В центре сюжета — молодая сотрудница компании, которая не только справляется с жизненными трудностями, но и помогает в этом другим девушкам.

Источник: Комсомольская правда

Бренд антивозрастной косметики KANS объявил о запуске собственной дорамы — «Директор моего сердца». Это первый проект на рынке бьюти в России, где бренд не просто появляется в кадре, а выступает в роли создателя оригинальной истории.

KANS выстраивает новый формат диалога с аудиторией через уже полюбившуюся многим атмосферу азиатских сериалов: визуальную эстетику, юмор, эмоциональные диалоги, неожиданное развитие событий и высокое качество съемки.

В центре сюжета — молодая сотрудница компании, которая не только справляется с жизненными трудностями, но и помогает в этом другим девушкам. Она идет навстречу своей мечте с улыбкой и идеальной кожей, потому что в ее жизни появляются они — любимый человек и качественный уход.

Этот проект станет заметным событием как для поклонников традиционных дорам, так и для тех, кто интересуется косметикой. Здесь она работает не как случайная деталь, а как естественная часть мира главной героини, где забота о себе помогает ей обрести уверенность, чтобы противостоять ударам судьбы и вдохновлять других.

«Директор моего сердца» доказывает всем, что косметический бренд способен выйти за рамки привычного контента и создать историю, за которой хочется следить до самого финала.