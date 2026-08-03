Бьюти-бренд KANS представил первую в России дораму

Этот проект станет заметным событием как для поклонников традиционных дорам, так и для тех, кто интересуется косметикой. Здесь она работает не как случайная деталь, а как естественная часть мира главной героини, где забота о себе помогает ей обрести уверенность, чтобы противостоять ударам судьбы и вдохновлять других.